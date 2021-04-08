В Волынскую полицию обратилась Наталья Читкайло. Она сообщила вечером 7 апреля, что ее 7-летний сын Матвей исчез. На следующий день утром правоохранители начали искать мальчика. После обеда его нашли в болоте живым.

Разыскивали ребенка в селе Холонов Гороховской общины. К операции по поиску привлекли больше сотни полицейских, 25 нацгвардейцев, а также местных жителей.

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По словам мамы школьника, Матвей играл с детьми на площадке. Его видели там около 17 часов. Тревогу женщина забила после 21, когда он не вернулся домой – тогда сообщила в полицию.

Что известно о поисках мальчика

Поиски начали уже утром, привлекли полицейских различных подразделений, в частности военных Нацгвардии.

Задействовали три группы правоохранителей: одни "прочесывали" лес и территорию вблизи пруда в селе Холонов, другие полицейские – разделись по секторам.



Поиск пропавшего мальчика на Волыни / Фото "Суспільне"

Нашли мальчика благодаря служебному псу по кличке Ника. Он взял след ребенка и указал на его место пребывания.

7-летнего Матвея отыскали в болоте: он жив и здоров.

Как и почему он там оказался пока неизвестно.



Мальчик, который потерялся на Волыни, жив и здоров / Фото "Суспільне"

Обратите внимание! 8 апреля также нашли 17-летнего парня на Луганщине. Его искали почти 2 месяца. Полицейские нашли труп подростка в реке Айдар.