В селе Заайдаровка Луганской области полицейские закончили поиски 17-летнего Ивана Лихоноса, который пропал 12 февраля. Тело парня нашли 8 апреля в реке Айдар.

Правоохранители вместе с местными жителями организовали поисковые группы. Пропавшего юношу искали почти 2 месяца.

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Тело 17-летнего Ивана Лихоноса обнаружили в реке

В пресс-службе Нацполиции сообщили, что тело пропавшего 17-летнего Ивана Лихоноса было найдено 8 апреля, во время осмотра окрестностей и водоемов села Заайдаровка. Труп полицейские обнаружили в реке Айдар близ населенного пункта, где жил юноша.

Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям доставили тело юноши на берег.

Сейчас полиция устанавливает обстоятельства смерти несовершеннолетнего местного жителя. "Окончательная причина смерти будет установлена после проведения вскрытия", – говорится в сообщении.

Пропавшего парня искали с 12 февраля

17-летний Иван Лихонос пропал 12 февраля. К поискам парня были привлечены:

личный состав местного отделения полиции;

оперативники Управления уголовного розыска;

ювенальные полицейские;

кинологи;

нацгвардейцы;

пограничники;

работники ГСЧС;

почти все односельчане парня и волонтеры из соседних поселков.

Поисковые группы правоохранителей и местных жителей прочесывали окрестности поселка, осматривали заброшенные сооружения, колодцы, лесополосы и водоемы.



Объявление о розыске 17-летнего Ивана Лихоноса / Фото из фейсбука Новопсковского поселкового совета