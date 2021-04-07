Чрезвычайное происшествие произошло 4 апреля в прифронтовом Торецке Донецкой области. По данным следствия, школьницы избили свою одноклассницу. Кроме физического вреда злоумышленницы нанесли потерпевшей еще и моральный.

Как утверждают следователи, ученицы одной из школ могли спланировать преступление. Инцидент правоохранители квалифицировали, как нанесение побоев и истязания несовершеннолетней группой лиц. Если суд признает фигуранток производства виновными, им грозит до 5 лет ограничения свободы или такой же срок заключения.

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Впрочем, служители Фемиды могут приговорить школьниц к условному наказанию или даже освободить их от ответственности из-за их возраста.

Снимали издевательства на телефон

Полицейские выяснили, что 4 апреля 14-летняя школьница с подругами пригласила к водоему свою одноклассницу, на которую держала обиду.

Вместо отдыха девочку ждало избиение. Подруги набросились на нее с кулаками и нанесли ей телесные повреждения.

Затем потерпевшую заставили обнаженной купаться в водоеме.

Видео с унижением девочки злоумышленницы снимали на телефон и выложили в соцсети. Впоследствии эти видео удалили.

Врачи диагностировали у избитой школьницы раны головы и лица. Полицейские пытаются установить все обстоятельства происшествия, а также перечень причастных к преступлению учениц.

Досудебное расследование инцидента продолжается.

Полицейские и правозащитники постоянно обращают внимание общества к проблеме травли в школах. Недавно в Украине даже внесли понятие буллинга в законодательство и признали его совершение административным нарушением.