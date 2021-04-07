Побили та змусили купатися голою у водоймищі: на Донеччині школярки знущалися з подруги
Надзвичайна подія сталася 4 квітня в прифронтовому Торецьку Донецької області. За даними слідства, школярки побили свою однокласницю. Крім фізичної шкоди зловмисниці завдали потерпілій ще й моральну.
Джерело:прокуратура Донецької області
Як стверджують слідчі, учениці однієї зі шкіл могли спланувати злочин. Інцидент правоохоронці кваліфікували як завдання побоїв та мордування неповнолітньої групою осіб. Якщо суд визнає фігуранток провадження винними, їм загрожує до 5 років обмеження волі або такий саме термін ув'язнення.
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Знімали знущання на телефон
- Поліцейські з'ясували, що 4 квітня 14-річна школярка з подругами запросила до водоймища свою однокласницю, на яку тримала образу.
- Замість відпочинку дівчинку чекало побиття. Подруги накинулися на неї з кулаками та спричинили їй тілесні ушкодження.
- Потім потерпілу змусили оголеною купатися у водоймищі.
- Відеозаписи з приниженням дівчинки зловмисниці знімали на телефон та виклали до соцмереж. Згодом ці відео видалили.
Лікарі діагностували у побитої школярки забійні рани голови та обличчя. Поліцейські намагаються встановити всі обставини події, а також перелік причетних до злочину учениць.
Досудове розслідування інциденту триває.
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