У селі Заайдарівка Луганської області поліцейські закінчили пошуки 17-річного Івана Лихоноса, який зник 12 лютого. Тіло хлопця знайшли 8 квітня в річці Айдар.

Правоохоронці разом з місцевими мешканцями організували пошукові групи. Зниклого юнака шукали майже 2 місяці.

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Тіло 17-річного Івана Лихоноса виявили в річці

У пресслужбі Нацполіції повідомили, що тіло зниклого 17-річного Івана Лихоноса було знайдено 8 квітня, під час огляду околиць та водойм села Заайдарівка. Труп поліцейські виявили в річці Айдар, поблизу населеного пункту, де жив юнак.

Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій доставили тіло юнака на берег.

Наразі поліція встановлює обставини смерті неповнолітнього місцевого мешканця. "Остаточна причина смерті буде встановлена після проведення розтину", – мовиться у повідомленні.

Зниклого хлопця шукали з 12 лютого

17-річний Іван Лихонос зник 12 лютого. До пошуків хлопця були залучені:

особовий склад місцевого відділення поліції;

оперативники Управління карного розшуку;

ювенальні поліцейські;

кінологи;

нацгвардійці;

прикордонники;

працівники ДСНС;

майже всі односельці хлопця та волонтери з сусідніх селищ.

Пошукові групи правоохоронців та місцевих мешканців прочісували околиці селища, оглядали покинуті споруди, колодязі, лісосмуги та водойми.

Оголошення про розшук 17-річного Івана Лихоноса / Фото з фейсбуку Новопсковської селищної ради