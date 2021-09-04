Об исчезновении солдата телеграм-канал пишет со ссылкой на Владимир-Волынский районный отдел полиции.

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С военной части исчез солдат

Волынские правоохранители устанавливают местонахождение Сажнева Андрея Игоревича, который вышел и не вернулся в воинскую часть,

– говорится в сообщении.

Известно, что 32-летний солдат вышел из части А-1008, что в городе Владимир-Волынском еще 26 августа. Его местонахождение до сих пор не удалось установить.

Важно! Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят контактировать по телефонам: 0634662066, 050207720 или 102.



С военной части Волыни исчез Андрей Сажнев / Фото "Лучане"

Текст сообщения с телеграма "Лучане":

С военной части на Волыни исчез солдат

Волынские правоохранители устанавливают местонахождение Сажнева Андрея Игоревича, 10.12.1988 года рождения, который вышел и не вернулся в воинскую часть.

Об этом сообщает Владимир-Волынский РВП ГУНП в Волынской области.

Известно, 26.08.2021 года он вышел из военной части А-1008, что в городе Владимир-Волынском, и сейчас его местонахождение неизвестно.

Контактный телефон для информации: 0634662066; 050207720 или 102.