Об исчезновении солдата телеграм-канал пишет со ссылкой на Владимир-Волынский районный отдел полиции.
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С военной части исчез солдат
Волынские правоохранители устанавливают местонахождение Сажнева Андрея Игоревича, который вышел и не вернулся в воинскую часть,
– говорится в сообщении.
Известно, что 32-летний солдат вышел из части А-1008, что в городе Владимир-Волынском еще 26 августа. Его местонахождение до сих пор не удалось установить.
С военной части Волыни исчез Андрей Сажнев / Фото "Лучане"
Текст сообщения с телеграма "Лучане":
С военной части на Волыни исчез солдат
Волынские правоохранители устанавливают местонахождение Сажнева Андрея Игоревича, 10.12.1988 года рождения, который вышел и не вернулся в воинскую часть.
Об этом сообщает Владимир-Волынский РВП ГУНП в Волынской области.
Известно, 26.08.2021 года он вышел из военной части А-1008, что в городе Владимир-Волынском, и сейчас его местонахождение неизвестно.
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