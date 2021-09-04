Про зникнення солдата телеграм-канал пише з посиланням на Володимир-Волинський районний відділ поліції.
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З військової частини зник солдат
Волинські правоохоронці встановлюють місце перебування Сажнєва Андрія Ігоревича, який вийшов і не повернувся до військової частини,
– йдеться у повідомленні.
Відомо, що 32-річний солдат вийшов з частини А-1008, що в місті Володимир-Волинському ще 26 серпня. Його місце перебування досі не вдалося встановити.
Із військової частини Волині зник Андрій Сажнєв / Фото "Лучани"
Текст повідомлення з телеграму "Лучани":
З військової частини на Волині зник солдат
Волинські правоохоронці встановлюють місце перебування Сажнєва Андрія Ігоровича, 10.12.1988 року народження, котрий вийшов і не повернувся до військової частини.
Про це повідомляє Володимир-Волинський РВП ГУНП у Волинській області.
Відомо, 26.08.2021 року він вийшов з військової частини А-1008, що в місті Володимир-Волинському, і наразі його місце знаходження невідоме.
Контактний телефон для інформації: 0634662066; 050207720 або 102.