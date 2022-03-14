Соответствующую информацию власти начали обнародовать с 21:40 по 22 час 14 марта. Тревогу объявляют из-за угрозы авиаудара врага.

Заметьте Что делать, если раздается тревожная сирена и как защититься от обстрелов

Во многих областях объявили о тревоге

Воздушная тревога! Угроза ракетной атаки! Всем немедленно в укрытие!
– сообщили власти.

В частности о воздушной тревоге объявили:

  • в Шостке, Шосткинском районе на Сумщине;
  • в Белой Церкви и Василькове Киевской области;
  • на Волыни;
  • в Ровненской области;
  • в Кропивницком.

Что делать, если услышали звук сирены – смотрите видео