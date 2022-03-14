Соответствующую информацию власти начали обнародовать с 21:40 по 22 час 14 марта. Тревогу объявляют из-за угрозы авиаудара врага.
Заметьте Что делать, если раздается тревожная сирена и как защититься от обстрелов
Во многих областях объявили о тревоге
Воздушная тревога! Угроза ракетной атаки! Всем немедленно в укрытие!
– сообщили власти.
В частности о воздушной тревоге объявили:
- в Шостке, Шосткинском районе на Сумщине;
- в Белой Церкви и Василькове Киевской области;
- на Волыни;
- в Ровненской области;
- в Кропивницком.
Что делать, если услышали звук сирены – смотрите видео