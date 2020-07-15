Волынская область постепенно ослабляет карантинные ограничения из-за коронавируса несмотря на отрицательные заключения Минздрава по региону. С 15 июля разрешили пассажирские перевозки межобластного, междугородного, пригородного сообщения и многое другое.

Решение об ослаблении карантина приняла региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС, сообщает пресс-служба Волынской областной госадминистрации.

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Что изменилось

С 15 июля на Волыни разрешили:

пассажирские перевозки межобластного, междугородного, пригородного сообщения,

посещение дошкольных учреждений,

отменены ограничения по работе заведений размещения (базы отдыха, санатории и т.п),

работу ресторанов, кафе и кинотеатров позволили с 7.00 до 23.00.

При этом важным условием остается обязательное соблюдение требований, установленных главным санитарным врачом Украины.

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Главный санитарный врач области Наталия Янко отметила, что на протяжении последней недели в области наблюдается тенденция к снижению заболеваемости.

Показатель динамики случаев инфицирования приобрел устойчивую тенденцию к снижению и сегодня составляет 22,6% при рекомендуемом не более 10%.



Количество заражений за последнюю неделю уменьшилось на 30%. Средний показатель заболеваемости в области снизился до 28,3 на 100 тысяч населения.

Заметим, что по состоянию на 15 июля на Волыни подтвердили 3 117 случаев COVID-19, в том числе 37 – за последние сутки. Всего выздоровел 1 841 человек, а 74 случая болезни завершились летально. Волынская область входит в список регионов Минздрава, которые не готовы к послаблениям карантина.



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