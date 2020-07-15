Волинська область поступово послаблює карантинні обмеження через коронавірус попри негативні висновки МОЗ щодо регіону . З 15 липня дозволили пасажирські перевезення міжобласного, міжміського, приміського сполучення та багато іншого.

Рішення про послаблення карантину прийняла регіональна комісія з питань з питань ТЕБ та НС, повідомляє пресслужба Волинської обласної держадміністрації.

Зверніть увагу Які області України наразі не готові послабити карантин: список

Що змінилося

З 15 липня на Волині дозволили:

пасажирські перевезення міжобласного, міжміського, приміського сполучення,

відвідування дошкільних закладів,

скасовано обмеження щодо роботи закладів розміщення (бази відпочинку, санаторії тощо),

роботу ресторанів, кафе та кінотеатрів дозволили з 7.00 до 23.00.

При цьому важливою умовою залишається обов’язкове дотриманням вимог, що встановлені головним санітарним лікарем України.

Яка ситуація з коронавірусом на Волині

Головна санітарна лікарка області Наталія Янко зазначила, що упродовж останнього тижня в області спостерігається тенденція до зниження захворюваності.

Показник динаміки випадків інфікування набув сталої тенденції до зниження і на сьогодні складає 22,6% при рекомендованому не більше 10%.

Кількість інфікувань за останній тиждень зменшилась на 30%. Середній показник захворюваності в області зменшився до 28,3 на 100 тисяч населення.

Зауважимо, що станом на 15 липня на Волині підтвердили 3117 випадків COVID-19, зокрема 37 – за останню добу. Всього одужала 1841 особа, а 74 випадки хвороби завершились летально. Волинська область входить у список регіонів МОЗ, які не готові до послаблень карантину.



Де найвищий ризик заразитися коронавірусом / Інфографіка 24 каналу