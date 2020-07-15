На Волині послабили карантин попри рекомендації МОЗ: що змінилося
Волинська область поступово послаблює карантинні обмеження через коронавірус попри негативні висновки МОЗ щодо регіону . З 15 липня дозволили пасажирські перевезення міжобласного, міжміського, приміського сполучення та багато іншого.
Рішення про послаблення карантину прийняла регіональна комісія з питань з питань ТЕБ та НС, повідомляє пресслужба Волинської обласної держадміністрації.
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Що змінилося
З 15 липня на Волині дозволили:
- пасажирські перевезення міжобласного, міжміського, приміського сполучення,
- відвідування дошкільних закладів,
- скасовано обмеження щодо роботи закладів розміщення (бази відпочинку, санаторії тощо),
- роботу ресторанів, кафе та кінотеатрів дозволили з 7.00 до 23.00.
При цьому важливою умовою залишається обов’язкове дотриманням вимог, що встановлені головним санітарним лікарем України.
Яка ситуація з коронавірусом на Волині
Головна санітарна лікарка області Наталія Янко зазначила, що упродовж останнього тижня в області спостерігається тенденція до зниження захворюваності.
- Показник динаміки випадків інфікування набув сталої тенденції до зниження і на сьогодні складає 22,6% при рекомендованому не більше 10%.
- Кількість інфікувань за останній тиждень зменшилась на 30%. Середній показник захворюваності в області зменшився до 28,3 на 100 тисяч населення.
Зауважимо, що станом на 15 липня на Волині підтвердили 3117 випадків COVID-19, зокрема 37 – за останню добу. Всього одужала 1841 особа, а 74 випадки хвороби завершились летально. Волинська область входить у список регіонів МОЗ, які не готові до послаблень карантину.
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