СБУ установило, что в прошлом диверсант проходил службу в спецподразделении "Беркут" и был охранником одного из украинских чиновников.
К теме В Киеве задержали предателя: директор предприятия из Днепра передавал секретные данные России
После начала российской агрессии в 2014 году он бежал в Россию, но уже в начале 2022 года кураторы из ФСБ дали предателю указание вернуться в Украину.
Наши сработали на опережение
Контрразведчики СБУ вовремя остановили врага и не допустили диверсий среди защитников. У него изъяли:
- автоматы,
- ружье,
- пистолет и патроны.
Сейчас российского агента взяли под стражу – ему сообщили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!