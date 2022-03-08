СБУ установило, что в прошлом диверсант проходил службу в спецподразделении "Беркут" и был охранником одного из украинских чиновников.

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После начала российской агрессии в 2014 году он бежал в Россию, но уже в начале 2022 года кураторы из ФСБ дали предателю указание вернуться в Украину.

Наши сработали на опережение

Контрразведчики СБУ вовремя остановили врага и не допустили диверсий среди защитников. У него изъяли:

автоматы,

ружье,

пистолет и патроны.

Сейчас российского агента взяли под стражу – ему сообщили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса.

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