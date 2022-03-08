Также задержанный подозревается в причастности к финансированию боевиков в псевдореспубликах. О подозрении ему уже сообщили и заключили под стражу.

Самое важное Россия напала на Украину: хронология основных событий 2 недели войны

Директору предприятия в Днепре сообщили о подозрении – передавал секретные данные России

Задержан и осведомлен о подозрении в государственной измене директор одного из предприятий Днепра. По информации правоохранителей, эта особа:

Помогала финансировать боевиков на Донбассе в больших размерах.

А также выполняла задачи кураторов ФСБ России совместно с бывшими офицерами украинской разведки.

В частности – передавала россиянам данные об оборонных заказах в Украине и дислокации воинских частей Вооруженных сил Украины.

Задержан подозреваемый 4 марта в Киеве. Ему уже избрали меру пресечения – содержание под стражей.