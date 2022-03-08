Також затриманого підозрюють у причетності до фінансування бойовиків у псевдореспубліках. Про підозру йому вже повідомили та взяли під варту.

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Директору підприємства у Дніпрі повідомили про підозру – передавав секретні дані Росії

Затримано директора одного з підприємств Дніпра, йому повідомили про підозру у державній зраді. За інформацією правоохоронців, ця особа:

Допомагала фінансувати бойовиків на Донбасі у великих розмірах.

А також виконувала завдання кураторів ФСБ Росії спільно з колишніми офіцерами української розвідки.

Зокрема – передавала росіянам дані про оборонні замовлення в Україні та про дислокацію військових частин Збройних сил України.

Затримали підозрюваного 4 березня у Києві. Йому вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

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