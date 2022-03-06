Соответствующее решение приняла военно-гражданская администрация совместно с правоохранительными органами.

Внимание Поток людей на западной границе Украины снова увеличился: как уменьшать очереди

Волынской военной администрацией совместно с правоохранительными органами принято решение, что на время действия военного положения у водителей, которые будут пойманы сотрудниками полиции за рулем под хмельком, транспортные средства будут изыматься в пользу ВСУ. И не говорите, что не предупреждали,

– говорится в сообщении.

Известно, что на Волыни во время действия военного положения запретили продажу алкоголя. А предпринимателям, которые нарушают этот запрет, обещают "жестко отблагодарить" после.

Ранее, в областном центре Волыни уничтожили десятки ящиков алкоголя из-за нарушения работодателем запрета на продажу.

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