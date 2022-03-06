Відповідне рішення ухвалила військово-цивільна адміністрація спільно з правоохоронними органами.

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Волинською військовою адміністрацією спільно з правоохоронними органами прийняте рішення, що на час дії воєнного стану у водіїв, які будуть піймані співробітниками поліції за кермом напідпитку, транспортні засоби вилучатимуться на користь ЗСУ. І не кажіть, що не попереджали,

– йдеться у повідомленні.

Відомо, що на Волині на час дії воєнного стану заборонили продаж алкоголю. А підприємцям, які порушують цю заборону, обіцяють "жорстко віддячити" опісля.

Раніше, в обласному центрі Волині знищили десятки ящиків алкоголю через порушення роботодавцем заборони продажу.

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