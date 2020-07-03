На Волыни усилили карантин: что под запретом теперь
На Волыни решили усилить карантинные ограничения с 3 июля из-за распространения COVID-19. Запреты касаются массового отдыха, в том числе у водоемов.
Соответствующее решение приняла региональная комиссия ТЭБ и ЧС, сообщает пресс-служба Волынской областной госадминистрации.
Обратите внимание От начала пандемии в Украине 46 763 больных COVID-19: ситуация в областях
Что запретили
Карантин ужесточили в районах с местами массового отдыха людей, в частности у водоемов. Под ограничения попал и Шацкий район.
В Шацком районе с 3 июля запретили регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом в пригородном и междугородном внутриобластном сообщении.
Почему карантин усилили
Главный государственный санитарный врач области Наталия Янко отметила, что уровень заболеваемости коронавирусом в Волынской области стабильно высокий. В целом регион занимает 4 место в Украине по распространению COVID-19.
Среди причин Янко выделила:
- в течение последних трех дней ежедневно регистрируются превышения по 2 из 4 определенных критериев,
- коэффициент выявления случаев инфицирования коронавирусом растет и составляет 21,3 %, 23,1 %, 24,1 % при рекомендуемом не более 11%,
- динамика случаев инфицирования ежедневно увеличивается и составляет 10,4 %, 19,4 % и 24,5 % (при рекомендуемом не более 10%).
Наталия Янко добавила, что средний показатель заболеваемости по области COVID-19 за последние 7 дней составляет 47 на 100 тысяч населения.
Где самые высокие показатели заболеваемости
Самая сложная ситуация в таких районах:
- Камень-Каширском – 93,8 случая заболевания на 100 тысяч населения,
- Киверцовском – 77,1
- Ратновском – 73,3.
За последнюю неделю наибольший рост заболеваемости происходит в Шацком районе и в Луцке.
Заметим, что соблюдение карантина будут контролировать базы отдыха, площадки для кемпинга, хостелы, санатории, пансионаты, летние оздоровительные лагеря и прочее.
Кроме этого, Шацкой райгосадминистрации рекомендовано принять ряд дополнительных решений для противодействия распространению коронавирусной инфекции.