На Волыни решили усилить карантинные ограничения с 3 июля из-за распространения COVID-19. Запреты касаются массового отдыха, в том числе у водоемов.

Соответствующее решение приняла региональная комиссия ТЭБ и ЧС, сообщает пресс-служба Волынской областной госадминистрации.

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Что запретили

Карантин ужесточили в районах с местами массового отдыха людей, в частности у водоемов. Под ограничения попал и Шацкий район.

В Шацком районе с 3 июля запретили регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом в пригородном и междугородном внутриобластном сообщении.

Почему карантин усилили

Главный государственный санитарный врач области Наталия Янко отметила, что уровень заболеваемости коронавирусом в Волынской области стабильно высокий. В целом регион занимает 4 место в Украине по распространению COVID-19.

Среди причин Янко выделила:

в течение последних трех дней ежедневно регистрируются превышения по 2 из 4 определенных критериев,

коэффициент выявления случаев инфицирования коронавирусом растет и составляет 21,3 %, 23,1 %, 24,1 % при рекомендуемом не более 11%,

динамика случаев инфицирования ежедневно увеличивается и составляет 10,4 %, 19,4 % и 24,5 % (при рекомендуемом не более 10%).

Наталия Янко добавила, что средний показатель заболеваемости по области COVID-19 за последние 7 дней составляет 47 на 100 тысяч населения.

Где самые высокие показатели заболеваемости

Самая сложная ситуация в таких районах:

Камень-Каширском – 93,8 случая заболевания на 100 тысяч населения,

Киверцовском – 77,1

Ратновском – 73,3.

За последнюю неделю наибольший рост заболеваемости происходит в Шацком районе и в Луцке.

Заметим, что соблюдение карантина будут контролировать базы отдыха, площадки для кемпинга, хостелы, санатории, пансионаты, летние оздоровительные лагеря и прочее.

Кроме этого, Шацкой райгосадминистрации рекомендовано принять ряд дополнительных решений для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Адаптивный карантин в Украине действует до 31 июля, но из-за распространения болезни почти половина областей не готовы к послаблениям. По состоянию на 3 июля в Украине обнаружили 46 763 случая коронавируса, 1 212 человек умерли, а 20 558 – выздоровели.