На Волині посилили карантин: що під забороною тепер
На Волині вирішили посилити карантинні обмеження з 3 липня через поширення COVID-19. Заборони стосуються масового відпочинку, зокрема біля водойм.
Відповідне рішення прийняла регіональна комісія ТЕБ і НС, повідомляє пресслужба Волинської обласної держадміністрації.
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Що заборонили
Карантин посилили в районах з місцями масового відпочинку людей, зокрема біля водойм. Під обмеження потрапив і Шацький район.
У Шацькому районі з 3 липня заборонили регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення автомобільним транспортом у приміському та міжміському внутрішньообласному сполученні.
Чому карантин посилили
Головна державна санітарна лікарка області Наталія Янко наголосила, що рівень захворюваності на коронавірус у Волинській області стабільно високий. Загалом регіон посідає 4 місце в Україні щодо поширення COVID-19.
Серед причин Янко виділила:
- упродовж останніх трьох днів щоденно реєструються перевищення по 2 із 4 визначених критеріїв,
- коефіцієнт виявлення випадків інфікування коронавірусом зростає і становить 21,3 %, 23,1 %, 24,1 % при рекомендованому не більше 11%,
- динаміка випадків інфікування щоденно збільшується і становить 10,4 %, 19,4 % та 24,5 % (при рекомендованому не більше 10%).
Наталія Янко додала, що середній показник захворюваності по області на COVID-19 за останніх 7 днів становить 47 на 100 тисяч населення.
Де найвищі показники захворюваності
Найскладніша ситуація у таких районах:
- Камінь-Каширському – 93,8 випадка захворювання на 100 тисяч населення,
- Ківерцівському – 77,1
- Ратнівському – 73,3.
За останній тиждень найбільше зростання захворюваності відбувається в Шацькому районі та у Луцьку.
Зауважимо, що дотримання карантину контролюватимуть бази відпочинку, майданчики для кемпінгу, хостели, санаторії, пансіонати, літні оздоровчі табори та інше.
Окрім цього, Шацькій райдержадміністрації рекомендовано прийняти ряд додаткових рішень для протидії поширенню коронавірусній інфекції.