На Волині вирішили посилити карантинні обмеження з 3 липня через поширення COVID-19. Заборони стосуються масового відпочинку, зокрема біля водойм.

Відповідне рішення прийняла регіональна комісія ТЕБ і НС, повідомляє пресслужба Волинської обласної держадміністрації.

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Що заборонили

Карантин посилили в районах з місцями масового відпочинку людей, зокрема біля водойм. Під обмеження потрапив і Шацький район.

У Шацькому районі з 3 липня заборонили регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення автомобільним транспортом у приміському та міжміському внутрішньообласному сполученні.

Чому карантин посилили

Головна державна санітарна лікарка області Наталія Янко наголосила, що рівень захворюваності на коронавірус у Волинській області стабільно високий. Загалом регіон посідає 4 місце в Україні щодо поширення COVID-19.

Серед причин Янко виділила:

упродовж останніх трьох днів щоденно реєструються перевищення по 2 із 4 визначених критеріїв,

коефіцієнт виявлення випадків інфікування коронавірусом зростає і становить 21,3 %, 23,1 %, 24,1 % при рекомендованому не більше 11%,

динаміка випадків інфікування щоденно збільшується і становить 10,4 %, 19,4 % та 24,5 % (при рекомендованому не більше 10%).

Наталія Янко додала, що середній показник захворюваності по області на COVID-19 за останніх 7 днів становить 47 на 100 тисяч населення.

Де найвищі показники захворюваності

Найскладніша ситуація у таких районах:

Камінь-Каширському – 93,8 випадка захворювання на 100 тисяч населення,

Ківерцівському – 77,1

Ратнівському – 73,3.

За останній тиждень найбільше зростання захворюваності відбувається в Шацькому районі та у Луцьку.

Зауважимо, що дотримання карантину контролюватимуть бази відпочинку, майданчики для кемпінгу, хостели, санаторії, пансіонати, літні оздоровчі табори та інше.

Окрім цього, Шацькій райдержадміністрації рекомендовано прийняти ряд додаткових рішень для протидії поширенню коронавірусній інфекції.

Адаптивний карантин в Україні діє до 31 липня, але через поширення хвороби майже половина областей не готові до послаблень. Станом на 3 липня в Україні виявили 46 763 випадки коронавірусу, 1 212 людей померли, а 20 558 – одужали.