Российские оккупанты совершают масштабный обстрел украинских городов. Враг бомбит Киев, Харьков и ведет обстрел других городов.

Кстати Оккупанты разрушили дома и ХОГА: фоторепортаж последствий обстрела мирных жителей Харькова

Тревога на Волыни

В Волынской области объявили воздушную тревогу. Жителей области призвали пройти в укрытие и оставаться в безопасности до соответствующего сигнала.

Ранее сообщалось, что враг планирует создать проблемы со связью и объявить, что Киев капитулировал. Напомним, ВСУ и весь украинский народ ведут активную и успешную борьбу против российских оккупантов, никакие варианты капитуляции не рассматриваются.

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