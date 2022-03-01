Російські окупанти здійснюють масштабний обстріл українських міст. Ворог бомбардує Київ, Харків та веде обстріл інших міст.

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Тривога на Волині

У Волинській області оголосили повітряну тривогу. Мешканців області закликали пройти в укриття та залишатися у безпеці до відповідного сигналу.

Також раніше повідомлялося, що ворог планує створити проблеми зі зв'язком та оголосити, що Київ капітулював. Нагадуємо: ЗСУ та весь український народ ведуть активну та успішну боротьбу проти російських окупантів, жодні варіанти капітуляції не розглядаються.

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