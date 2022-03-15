Информация действует по состоянию на 12:00 15 марта. Как отметили в Генштабе, сохраняется высокая вероятность провокаций.

Важно Лукашенко пытается сделать все, чтобы не вступить в прямой контакт, – советник министра МВД

Враг может приступить к масштабным провокациям с целью втягивания белорусской стороны в состав оккупационных войск.

Заметим, что предполагаемую угрозу создания диверсионно-разведывательных групп врага подтвердил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко. Кроме того, на Волыни враги продолжают разведку беспилотниками.