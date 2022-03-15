Інформація чинна станом на 12:00 15 березня. Як зазначили у Генштабі, наразі зберігається висока ймовірність провокацій.
Важливо Лукашенко намагається зробити все, щоб не вступити у прямий контакт, – радник міністра МВС
Ворог може розпочати масштабні провокації з метою втягування білоруської сторони до складу окупаційних військ.
Зауважимо, що ймовірну загрозу створення диверсійно-розвідувальних груп ворога підтвердив також радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко. Крім того, на Волині вороги продовжують проводити розвідку безпілотниками.
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