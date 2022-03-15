Найближчими днями окупанти продовжать марні спроби проривів та обстріли міст. Єдиний виняток – Волинь. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

До теми На Волині високий шанс провокацій: як окупанти хочуть втягнути Білорусь у війну

За його словами, існує дуже велика загроза створення диверсійно-розвідувальних груп на Волині.

Білоруські війська і особисто Лукашенко зараз стараються зробити усе від себе залежне, щоб не вступити у прямий контакт,

– наголосив Денисенко.

Зауважимо, що у Генштабі 15 березня попередили, що на Волинському напрямку зберігається висока ймовірність проведення провокацій на білоруських об'єктах з метою втягування ЗС Білорусі в конфлікт.

До теми – Звернення білорусів, які приїхали захищати Україну: дивіться відео