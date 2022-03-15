Про це повідомили в оперативному зведенні Збройних Сил України 15 березня. Там зазначили, що провокації можуть бути спрямовані на білоруські об'єкти.

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Поки невідомо, чого очікувати від окупантів

У ЗСУ також зазначили, що вороги продовжують завдавати удари по Україні. Проте поки не повідомили, яких провокацій очікують щодо втягування Білорусі.

На Волинському напрямку зберігається висока імовірність проведення провокацій на білоруських об’єктах з метою втягування ЗС Білорусі в конфлікт,

– повідомили в Генштабі ЗСУ.

Слід зауважити, що на Волині вороги продовжують активно проводити розвідку безпілотниками. Проте наші захисники їх зазвичай збивають.

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