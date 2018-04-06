Волынянки пекут паски по 100-летнему рецепту

Сладкие, рыхлые и ароматные – супер паски выпекают на Волыни по рецепту, которому уже более 100 лет. Это своеобразный эксперимент, который стал для мастериц Оксаны Максимчук и Оксаны Прус настоящим открытием.

Женщины сначала взбивают с сахаром не менее 20 яиц, тонкой струей вливают домашнее парное молоко. Далее добавляют растопленное сливочное масло, приправы, немного масла, большую щепотку соли и муку. Тесто должно быть густым и отставать от рук.

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Рецепт проверенный годами. Его Оксана Максимчук услышала еще от бабушки. И особый он тем, что экономит время на приготовление паски. Ведь тесто вырастает за несколько минут вместо привычных тридцати-сорока. Для этого нужно дрожжи с сахаром и молоком растворить отдельно от всех других ингредиентов. Такая паска называется "без опары".

Она становится пышнее и сохраняется дольше. Густое тесто нужно месить не менее часа, постепенно добавляя муку.

Перед тем, как на 1,5-2 часа поставить в тепло, добавляют изюм, цукаты и мелкую курагу. Маленькие паски будут дарить крестникам, а большие поставят на стол. Среди освященных блюд обязательно должно быть и творожная паска.

К слову, Пасха уже на носу, поэтому самое время печь паски. Есть немало рецептов, чтобы испечь вкусную паскху, однако если времени в обрез – предлагаем несколько простых вариантов в мультиварке.

Как сделать творожную паску – смотрите в сюжете.