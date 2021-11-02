Об этом рассказала заместитель гендиректора Волынского областного центра контроля и профилактики болезней Лариса Дудковская во время брифинга. По сравнению с сентябрем количество больных в области выросло в 10 раз.
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Также, по словам чиновника, в течение октября умирало в 5 раз больше людей, чем в сентябре.
Почему область может стать "красной"
Как рассказала Дудковская, Волынская область за 2 из 6 индикаторных показателей превысила допустимые уровни. В частности, по количеству новых случаев заболевания на 100 тысяч населения, а также по уровню госпитализаций.
Также на Волыни увеличивается нагрузка на больницы. По состоянию на 2 ноября, в области загруженность коек с кислородом уже превысила рекомендуемый показатель 65% и составляет 66,7%.
Критическим остается и уровень выявления новых случаев инфицирования. Сейчас он составляет 19,8%, приближаясь к критическим 20%.
Если в течение 2 следующих дней будет такое превышение, то велика вероятность, что область попадет в красную зону,
– заявила чиновник.
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Карантинные зоны в Украине: что известно
- По состоянию на 2 ноября в Украине в красной зоне карантина находится 15 областей. В частности, Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ровненская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская, Львовская.
- В оранжевой зоне – 8 областей: Винницкая, Волынская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Черкасская, Черновицкая и Киев. В желтой – Кировоградская и Закарпатская.
- В Киевской школе экономики 2 ноября заявили, что в Украине еще 3 области могут попасть в красную зону карантина. В частности, Волынская, Харьковская и Тернопольская.
Правила адаптивного карантина / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала