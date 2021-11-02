Про це розповіла заступниця гендиректора Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб Лариса Дудковська під час брифінгу. У порівнянні з вереснем, кількість хворих в області зросла у 10 разів.

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Також, за словами посадовиці, впродовж жовтня помирало у 5 разів більше людей, аніж у вересні.

Чому область може стати "червоною"

Як розповіла Дудковська, Волинська область за 2 з 6 індикаторних показників перевищила допустимі рівні. Зокрема, за кількістю нових випадків захворювання на 100 тисяч населення, а також за рівнем госпіталізацій.

Також на Волині збільшується навантаження на лікарні. Станом на 2 листопада, в області завантаженість ліжок з киснем вже перевищила рекомендований показник 65% і становить 66,7%.

Критичним залишається й рівень виявлення нових випадків інфікування. Зараз він становить 19,8%, наближаючись до критичних 20%.

Якщо впродовж ще 2 наступних днів буде таке перевищення, то велика ймовірність, що область потрапить у червону зону,

– заявила посадовиця.

Довідка. На Волині впродовж 1 листопада зареєстрували 640 випадків захворювання на COVID-19. Госпіталізовано 71 особу. Ще 569 хворих лікуються амбулаторно.

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Карантинні зони в Україні: що відомо

Станом на 2 листопада, в Україні у червоній зоні карантину перебуває 15 областей. Зокрема, Херсонська, Одеська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Сумська, Миколаївська, Рівненська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська, Львівська.

Водночас у помаранчевій зоні – 8 областей: Вінницька, Волинська, Полтавська, Тернопільська, Харківська, Черкаська, Чернівецька та Київ. У жовтій – Кіровоградська та Закарпатська.

У Київській школі економіки 2 листопада заявили, що в Україні ще 3 області можуть потрапити до червоної зони карантину. Зокрема, Волинська, Харківська та Тернопільська.



Правила адаптивного карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу