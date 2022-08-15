Об этом сообщил руководитель волонтерского штаба Артур Палатный на своей странице в фейсбуке.

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"Передали рации, приборы ночного видения, медицинские рюкзаки, ремонтные комплекты и "кикиморы" для бойцов военных частей 7013 и 4103, защищающих страну в Сумской и Запорожской областях. Тернопольская команда и Николай Люшняк передали воинам 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола 90 комплектов летней одежды, которую помогли приобрести наши польские друзья. Для бойцов "Азова" отправили медицинское оборудование из Ванкувера, которое помогала собирать украинская община Канады", – заявил Палатный.

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Также "украинская команда" продолжает помогать гражданским, пострадавшим от войны.

"Команда Киевской, Хмельницкой и Винницкой областей вместе собрали и отправили в Центр социально-психологической реабилитации для женщин с детьми в Фастовском районе 1 тонну продуктов питания, средств гигиены, игрушки и одежду. Тернопольская команда загружала гуманитарной помощью бус легендарного канадского волонтера Джона Грена, который доставил этот груз жителям Днепра и в другие горячие точки", – сообщил руководитель Волонтерского штаба.

Палатный также рассказал о волонтерах "Украинской команды".

"К нам присоединяются люди всех возрастов, из разных стран. Такие, как Джон из Канады, который ранее работал у себя в пивоварне, а сейчас ездит на собственном бусе по украинским городам и развозит гуманитарную помощь людям, пострадавшим от войны. Даже дети помогают приближать победу. Самые молодые волонтеры "Украинской команды" – Марко Надкевич, Софийка Гудыма и Даша Слюсарчук из Тернополя. В течение летних каникул они продавали на улице изготовленные собственноручно сладости и украшения из бисера и собрали почти 20 тысяч гривен! За их средства были приобретены, в частности, бензопилы для воинской части а1461", – подчеркнул Артур Палатный.

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