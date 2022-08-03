Об этом сообщил руководитель штаба Артур Палатный на своей странице в Facebook.

"Украинская команда" отправила пострадавшим жителям Черниговщины тонну продуктов, – Палатный

Передали подразделению ССО Азов коптеры Mavic 3 и продуктовые наборы. Ежедневно работаем, чтобы наши военные имели все необходимое для эффективного уничтожения врага. Спасибо нашим ребятам за службу. И благодарим всех, кто приобщился к приобретению коптеров",

– написал Палатный

Он отметил, что нужно продолжать поддерживать армию.



"Только слаженная и совместная работа всех украинцев позволит нам победить врага. Потому призываю всех продолжать помогать. Как бы тяжело ни было, ребятам на фронте тяжелее. Так что объединяем усилия, поддерживаем воинов и пострадавших от агрессии россии", – подытожил Палатный.

Напомним, ранее волонтерский штаб "Украинская команда" передал украинским защитникам на передовой квадрокоптеры, тепловизионные прицелы, а также более тонны медикаментов для раненых воинов в Харьков и Днепр.

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