По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, в кремле понимают, что любой серьезный успех Киева на южном направлении приведет к стратегическому провалу россии на войне. Поэтому захватчики пытаются подготовиться к контрнаступлению и усиливают свою оборону на Запорожье и Херсонщине.

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Это приводит к задержке в продвижении оккупационной армии на Донбассе, ведь генералам приходится перекидівать подразделения захватчиков.

Пытаются завербовать на службу жителей Херсонщины и Запорожья

Из-за нехватки резервов и нехватки подготовленных людей рашисты вынуждены затыкать дыры в своей обороне на части Запорожской и Херсонской областей. Для этого захватчики постоянно перекидывают дополнительные подразделения из-под Мариуполя на Запорожье, а также досрочно выводят из Крыма батальонно-тактические группы, отправлявшиеся туда на передышку и пополнение.

Кроме того, из-за постоянных ударов с HIMARS по складам с боеприпасами и штабам, кремлевские преступники срочно меняют систему логистики и выводят потенциальные цели за зону поражения американского вооружения. Это усугубляет проблемы обеспечения передовых отрядов горючим, снарядами и продуктами.

Впрочем, самая главная проблема для оккупантов — именно ограниченная способность их войска к обороне на Юге Украины. Ведь для захвата большей части Луганщины рашисты были вынуждены задействовать более половины всех своих подразделений в том направлении, а львиная доля этих группировок вышла из боев не способной продолжать войну.

На некоторых участках фронта россияне хоть и обеспечили себе несколько линий обороны, однако на них стоят мобилизованные в Донбассе, отряды необученных национальных батальонов и небольшая часть кадровых российских военных.

Надеяться на то, что в случае развития успеха ВСУ по таким направлениям, оборона России продержится долго, захватчики не могут. Поэтому каждый день вынужденно уменьшают наступательные способности своих группировок на Донбассе и перебрасывают резервы на Юг.

Кроме того, российские военные преступники ужесточили меры по вербовке украинцев в свое войско. Захватчики обещают жителям Херсона и Запорожья немалые деньги и рассказывают им о том, что "ВСУ будут разрушать их дома". По всей вероятности, в случае критической для россии ситуации путинские ордынцы приступят к поступку последней надежды и будут принудительно загонять мужчин в свое войско.

Планируют бросать на фронт даже женщин-предательниц

В тыловых для оккупантов населенных пунктах россияне начали готовить предателей Украины к их привлечению в боевые действия. Так, в Энергодаре и Водяном, Васильевке и Мелитополе захватчики довели до представителей "новых администраций и органов" тот факт, что в случае ухудшения ситуации автоматы будут раздавать всем. Включая женщин.

То есть оккупанты будут принудительно отправлять на передовую коллаборантов, которые собирались проехаться в социальном лифте и обогатиться при "новой власти" без всяких угрызений совести. При этом на "мясо" будут отправлять всех, ведь россия вообще не беспокоится о судьбе предателей.