Ситуация на Юге остается сложной, но под контролем сил обороны. Об этом сообщил спикер ОК "Юг" Владислав Назаров.
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Новые потери врага
По результатам выполнения огневых задач нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями уничтожено 10 российских захватчиков и миномет калибра 120 миллиметров. Другие потери сейчас устанавливают.
Общая ситуация на юге Украины
Как отмечалось в ведомстве, враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны, преимущественно применяя тактику дистанционного действия. В течение ночи трижды вертолетными парами атакованы наши позиции вдоль линии столкновения.
По населенным пунктам враг ударил ракетами. Реактивные снаряды "Смерчей" применены в направлении Александровки и Кривого Рога. Попадание по открытым поверхностям без человеческих потерь.
Березнеговатое обстреляно из зенитно-ракетных систем С-300. Повреждены здания учебных заведений, лесохозяйства. Пострадавших нет.
В результате попадания ракеты по Новому Бугу, повреждены 25 домов, ранены 7 гражданских лиц, среди которых 2 ребенка. Информация уточняется.
Тяжелой ствольной артиллерией и реактивными системами залпового огня "Град" обстрелян Никопольский район. В частности, в Марганце повреждены четыре частных дома, двум пострадавшим на месте оказана медицинская помощь.
Актуальные потери врага по состоянию на 24 августа
- личного состава – около 45700 (+150) человек;
- танков – 1924 (+3) единицы;
- боевых бронированных машин – 4243 (+5) единиц;
- артиллерийских систем – 1036 (+3) единицы;
- РСЗО – 266 единиц;
- средства ПВО – 177 (+1) единиц;
- самолетов – 234 единицы;
- вертолетов – 199 (+1) единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 819 (+2) единиц;
- крылатые ракеты – 196 единиц;
- корабли и катера – 15 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 3160 (+10) единиц;
- специальная техника – 99 единиц.
В Генштабе отметили, что наибольшие потери враг понес на Донецком направлении.
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