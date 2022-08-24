Ситуация на Юге остается сложной, но под контролем сил обороны. Об этом сообщил спикер ОК "Юг" Владислав Назаров.

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Новые потери врага

По результатам выполнения огневых задач нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями уничтожено 10 российских захватчиков и миномет калибра 120 миллиметров. Другие потери сейчас устанавливают.

Общая ситуация на юге Украины

Как отмечалось в ведомстве, враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны, преимущественно применяя тактику дистанционного действия. В течение ночи трижды вертолетными парами атакованы наши позиции вдоль линии столкновения.

По населенным пунктам враг ударил ракетами. Реактивные снаряды "Смерчей" применены в направлении Александровки и Кривого Рога. Попадание по открытым поверхностям без человеческих потерь.

Березнеговатое обстреляно из зенитно-ракетных систем С-300. Повреждены здания учебных заведений, лесохозяйства. Пострадавших нет.

В результате попадания ракеты по Новому Бугу, повреждены 25 домов, ранены 7 гражданских лиц, среди которых 2 ребенка. Информация уточняется.

Тяжелой ствольной артиллерией и реактивными системами залпового огня "Град" обстрелян Никопольский район. В частности, в Марганце повреждены четыре частных дома, двум пострадавшим на месте оказана медицинская помощь.

Актуальные потери врага по состоянию на 24 августа

личного состава – около 45700 (+150) человек;

танков – 1924 (+3) единицы;

боевых бронированных машин – 4243 (+5) единиц;

артиллерийских систем – 1036 (+3) единицы;

РСЗО – 266 единиц;

средства ПВО – 177 (+1) единиц;

самолетов – 234 единицы;

вертолетов – 199 (+1) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 819 (+2) единиц;

крылатые ракеты – 196 единиц;

корабли и катера – 15 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 3160 (+10) единиц;

специальная техника – 99 единиц.

В Генштабе отметили, что наибольшие потери враг понес на Донецком направлении.

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