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      Вооруженные ножами: в Гонконге мужчины украли 600 рулонов туалетной бумаги

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      В Гонконге мужчины украли 600 рулонов туалетной бумаги / BBC

      Двое мужчин в Гонконге украли у службы доставки 600 рулонов туалетной бумаги. Общая стоимость украденного – 218 долларов. Воры были вооружены ножами и угрожали работнику службы.

      В издании BBC сообщают, что причиной кражи является дефицит туалетной бумаги и других средств первой необходимости в Гонконге из-за коронавируса.

      Читайте также: Дефицит медицинских масок: действительно ли украинцы массово защищаются от вирусов

      В полиции рассказали, что сотрудник службы доставки выгружал туалетную бумагу возле магазина, в этот момент мужчины начали угрожать ему ножом. Двух нападавших правоохранители задержали. Также изъяли у них часть украденного товара. Третьего злоумышленника до сих пор ищут

      Издание Apple Daily пишет, что дефицит в Гонконге не только на туалетную бумагу. В магазинах почти нет риса, макарон, средств для чистки. По мнению местных властей, панику вызывают ложные слухи в интернете. Жителей успокаивают, что продукты и бытовые товары поставляют стабильно.

      Как жители Гонконга скупают туалетную бумагу из-за вспышки коронавируса / Фото: Getty Images

      Коронавирус covid-2019: что известноОт китайского коронавируса, по состоянию на 17 февраля, умерли 1 775 человек. Общее количество инфицированных – 71 350 человек по всему миру. Зафиксировали пять смертей от коронавируса за пределами материкового Китая. В частности, в Гонконге, Японии, Франции, на Филиппинах и на Тайване. Распространение опасного коронавируса началось из города Ухань. Впоследствии его закрыли на карантин и построили отдельные больницы для больных.

      Сейчас в Украине ни один случай подозрения на коронавирус не подтвердился.

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      Автор: Татьяна Пасичник
      Теги: Новости Украины Криминальные новости Криминал Китай Коронавирус 2020
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