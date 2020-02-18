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      Озброєні ножами: у Гонконгу чоловіки вкрали 600 рулонів туалетного паперу

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      У Гонконгу чоловіки вкрали 600 рулонів туалетного паперу / BBC

      Двоє чоловіків у Гонконгу вкрали у служби доставки 600 рулонів туалетного паперу. Загальна вартість вкраденого – 218 доларів. Злодії були озброєні ножами та погрожували працівнику служби.

      У виданні BBC повідомляють, що причиною крадіжки є дефіцит туалетного паперу та інших засобів першої необхідності у Гонконгу через коронавірус.

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      У поліції розповіли, що працівник служби доставки вивантажував туалетний папір біля магазину, у цей момент чоловіки почали погрожувати йому ножем. Двох нападників правоохоронці затримали. Також вилучили у них частину вкраденого товару. Третього зловмисника досі шукають.

      Видання Apple Daily пише, що дефіцит у Гонконгу не лише на туалетний папір. У магазинах майже немає рису, макаронів, засобів для чищення. На думку місцевої влади, паніку спричиняють неправдиві чутки в інтернеті. Мешканців заспокоюють, що продукти та побутові товари постачають стабільно.

      Як мешканці Гонконгу скуповують туалетний папір через спалах коронавірусу / Фото: Getty Images

      Коронавірус covid–2019: що відомо Від китайського коронавірусу, станом на 17 лютого, померли 1 775 людини. Загальна кількість інфікованих – 71 350 осіб по всьому світу. Зафіксували п'ять смертей від коронавірусу за межами материкового Китаю. Зокрема, у Гонконзі, Японії, Франції на Філіппінах та на Тайвані. Розповсюдження небезпечного коронавірусу розпочалося з міста Ухань. Згодом його закрили на карантин та побудували окремі лікарні для хворих.

      Наразі в Україні жоден випадок підозри на коронавірус не підтвердився.

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      Автор: Тетяна Пасічник
      Теги: Новини України Кримінальні новини Кримінал Китай Коронавірус 2020
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