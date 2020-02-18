Озброєні ножами: у Гонконгу чоловіки вкрали 600 рулонів туалетного паперу

Двоє чоловіків у Гонконгу вкрали у служби доставки 600 рулонів туалетного паперу. Загальна вартість вкраденого – 218 доларів. Злодії були озброєні ножами та погрожували працівнику служби.

У виданні BBC повідомляють, що причиною крадіжки є дефіцит туалетного паперу та інших засобів першої необхідності у Гонконгу через коронавірус.

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У поліції розповіли, що працівник служби доставки вивантажував туалетний папір біля магазину, у цей момент чоловіки почали погрожувати йому ножем. Двох нападників правоохоронці затримали. Також вилучили у них частину вкраденого товару. Третього зловмисника досі шукають.

Видання Apple Daily пише, що дефіцит у Гонконгу не лише на туалетний папір. У магазинах майже немає рису, макаронів, засобів для чищення. На думку місцевої влади, паніку спричиняють неправдиві чутки в інтернеті. Мешканців заспокоюють, що продукти та побутові товари постачають стабільно.

Як мешканці Гонконгу скуповують туалетний папір через спалах коронавірусу / Фото: Getty Images

Коронавірус covid–2019: що відомо Від китайського коронавірусу, станом на 17 лютого, померли 1 775 людини. Загальна кількість інфікованих – 71 350 осіб по всьому світу. Зафіксували п'ять смертей від коронавірусу за межами материкового Китаю. Зокрема, у Гонконзі, Японії, Франції на Філіппінах та на Тайвані. Розповсюдження небезпечного коронавірусу розпочалося з міста Ухань. Згодом його закрили на карантин та побудували окремі лікарні для хворих.



Наразі в Україні жоден випадок підозри на коронавірус не підтвердився.