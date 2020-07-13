12 июля азербайджанские и армянские военные обменялись обстрелами на границе и обвинили друг друга в провокациях. Известно, что есть погибшие и раненые. Вечером этого же дня обе стороны вновь сообщили об обострении боевых действий – с применением минометов, артиллерии и танков.

Обострение конфликта Армении и Азербайджана

Что говорят в Армении

Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян в фейсбуке написала, что военные Азербайджана вечером 12 июля вновь открыли огонь в сторону позиций армянской армии на границе.

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Причем на этот раз применили не только минометы калибра 82 миллиметра, но и танки. Потерь среди армян якобы нет, а армия "принимает жесткие меры в ответ против провокаций противника".

Вооруженные силы Армении, как утверждает представитель минобороны, не стреляют в сторону азербайджанских населенных пунктов. Но огонь ведут – по "инженерной инфраструктуре и технических средствах" вооруженных сил Азербайджана.

Какова позиция Азербайджана

Информационное агентство РИА опубликовало позицию минобороны Азербайджана. Мол, армяне в ночь на понедельник, 13 июля, обстреляли минометами калибра 120 миллиметров азербайджанское село Агдам с мирными жителями.

Всего за день погибли трое азербайджанские военных , армянские военные тоже понесли потери – но точное количество неизвестно.

Бои идут вблизи села Агдам: смотрите расположение на карте