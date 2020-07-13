12 липня азербайджанські та вірменські військові обмінялися обстрілами на кордоні та звинуватили один одного у провокаціях. Відомо, що є загиблі та поранені. Увечері цього ж дня обидві сторони знову повідомили про загострення бойових дій – із застосуванням мінометів, артилерії та танків.

Загострення конфлікту Вірменії та Азербайджану

Що кажуть у Вірменії

Речниця міноборони Вірменії Шушан Степанян у фейсбуці написала, що військові Азербайджану увечері 12 липня знову відкрили вогонь у бік позицій вірменської армії на кордоні.

Детальніше про початок конфлікту Між Азербайджаном і Вірменією спалахнули бойові дії на кордоні, є загиблі

Причому цього разу застосували не лише міномети калібру 82 міліметри, а й танки. Втрат серед вірмен начебто немає, а армія "вживає жорстких заходів у відповідь проти провокацій супротивника".

Збройні сили Вірменії, як переконує представниця міноборони, не стріляють у бік азербайджанських населених пунктів. Але вогонь ведуть – по "інженерній інфраструктурі й технічних засобах" збройних сил Азербайджану.

Яка позиція Азербайджану

Інформаційне агентство РИА переказало позицію міноборони Азербайджану. Мовляв, вірмени у ніч на понеділок, 13 липня, обстріляли мінометами калібру 120 міліметрів азербайджанське село Агдам із мирними мешканцями.

Усього за день загинули троє азербайджанські військових, вірменські військові теж зазнали втрат – але точна кількість невідома.

Бої точаться поблизу села Агдам: дивіться розташування на карті

З 1988 до 1994 між Вірменією й Азербайджаном була війна на етнічному ґрунті за контроль над Нагірним Карабахом. На цій території мешкають здебільшого вірмени, але належить вона юридично Азербайджану.