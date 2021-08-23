В это время в Раде выступал нардеп от "Голоса" Рустем Умеров. К слову, только фракция "Оппозиционной платформы – За жизнь" появилась не в полном составе.

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Сигнал для мира

Политик поблагодарил международных партнеров за участие в саммите Крымской платформы.

Мы показали, что мы как государство будем защищать нашу территорию. Будем драться на правовом поле, политическом поле, дипломатическом поле,

– сказал депутат.

Политик обратил внимание, что на заседании присутствовали члены Меджлиса, поэтому им аплодировали в зале. Умеров отметил, что это сигнал для мира о сильной Украине, которая обязательно будет частью Евросоюза и НАТО.

Заметим, что на заседание Рады прибыли иностранные гости. Например, Милош Вистрич – президент Сената парламента Чехии, Андреас Эби – глава Нацсовета Федерального собрания Швейцарской конфедерации, парламентские делегации США, Грузии, Литвы, Латвии.

Первый саммит Крымской платформы: коротко