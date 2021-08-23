В это время в Раде выступал нардеп от "Голоса" Рустем Умеров. К слову, только фракция "Оппозиционной платформы – За жизнь" появилась не в полном составе.
К теме Рада собралась на внеочередную сессию с участием международных гостей
Сигнал для мира
Политик поблагодарил международных партнеров за участие в саммите Крымской платформы.
Мы показали, что мы как государство будем защищать нашу территорию. Будем драться на правовом поле, политическом поле, дипломатическом поле,
– сказал депутат.
Политик обратил внимание, что на заседании присутствовали члены Меджлиса, поэтому им аплодировали в зале. Умеров отметил, что это сигнал для мира о сильной Украине, которая обязательно будет частью Евросоюза и НАТО.
Заметим, что на заседание Рады прибыли иностранные гости. Например, Милош Вистрич – президент Сената парламента Чехии, Андреас Эби – глава Нацсовета Федерального собрания Швейцарской конфедерации, парламентские делегации США, Грузии, Литвы, Латвии.
Первый саммит Крымской платформы: коротко
- Первый саммит Крымской платформы в Украине состоялся 23 августа. На мероприятие приехали более 40 стран.
- Члены саммита подписали декларацию. В ней говорится, что страны осуждают оккупацию Крыма, а также преследования людей на территории полуострова.
- Отдельно отметили, если Россия продолжит свою агрессию, страны должны будут рассмотреть дополнительные санкции.
- Президент Владимир Зеленский отметил, что последний саммит Крымской платформы может произойти в Крыму – в Ялте.