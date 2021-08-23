У цей час в Раді виступав нардеп від "Голосу" Рустем Умеров. До слова, лише фракція "Опозиційної платформи – За життя" з'явилась не у повному складі.

До теми Рада зібралась на позачергову сесію за участі міжнародних гостей

Сигнал для світу

Політик подякував міжнародним партнерам за участь у саміті Кримської платформи.

Ми показали, що ми як держава будемо боронити нашу територію. Будемо битись на правовому полі, політичному полі, дипломатичному полі,

– сказав депутат.

Політик звернув увагу, що на засіданні присутні члени Меджлісу, тож їм поаплодували у залі. Умеров наголосив, що це сигнал для світу про сильну Україну, яка обов'язково буде частиною Євросоюзу та НАТО.

Зауважимо, що на засідання Ради прибули іноземні гості. Наприклад, Мілош Вистріч – президент Сенату парламенту Чехії, Андреас Ебі – глава Нацради Федеральних зборів Швейцарської конфедерації, парламентські делегації США, Грузії, Литви, Латвії.

Перший саміт Кримської платформи: коротко