Кроме стратегии по освобождению Крыма, необходима стратегия по его развитию.

Как развивать Крым по возвращению

Крым может и должен стать экономическим центром Черного моря. Такая перспектива полуострова – это главная украинская альтернатива роли "непотопляемого авианосца", которую реализовывает (пока вполне успешно) Кремль.

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Основания для экономического лидерства в Черноморье у Крыма вполне реальные:

1. Транзитный потенциал существующих 5 морских портов и готовые выгодные бизнес-планы по строительству еще двух;

2. Орошаемое земледелие, позволяющее, существенно снизив риски, иметь неслыханную урожайность высокорентабельных агрокультур минимум на 500 тысячах гектар, а в перспективе – на 1 млн 200 тыс. гектарах;

3. Крым – круглогодичный лечебно-оздоровительный курорт с безмедикаментозными методиками избавления от "популярных" в Европе заболеваний. Курорт, позволяющий продлить молодость и обеспечить работоспособное старение 20 миллионам человек в год;

4. Промышленно-энергетический комплекс включающий добычу и переработку углеводородов, альтернативные источники энергии, химический кластер Севера Крыма и кораблестроение.

Ничто из перечисленного не взлетит в условиях "серой зоны", как и не входит в планы Кремля по созданию "непотопляемого авианосца".

Четко описанный новый Генеральный План Украинского Крыма должен стать маяком, ориентиром, который виден, понятен и очевиден уже сейчас, с сегодняшней исторической точки.

Виден не только крымчанам и другим гражданам Украины, а и потенциальным международным партнерам.

Именно такой Новый Генеральный План Украинского Крыма может быть предметом интереса международных партнеров приглашенных Зеленским для участия в Крымской Платформе.

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Политика всех цивилизованных государств как ни крути, давольно эгоистическая и это нормально. Правительства работают на своих налогоплательщиков, а налогоплательщики – это бизнес.

Что мы сегодня предлагаем бизнесу наших стран-партнеров? Санкции? Участие в конфликте ради справедливости? Сильное предложение, "выгодное".

Что можем предложить?

Строительство двух новых транзитных портов.

Концессию существующих 5 портов с реконструкцией и расширением.

Инвестиции в сверхрентабельную крымскую ирригационную систему и орошаемое земледелие.

Выгодные инвестиции в строительство, приватизацию и реконструкцию крымских здравниц.

Зеленые Инвестиции (ветро- солнце-энергетика, энергия моря).

Участие в бизнесе по высокотехнологичной добыче и переработке углеводородов.

Инвестиции в кораблестроение и судоремонт.

Еще десяток направлений для высокорентабельных инвестиций в реализацию Генерального Плана, которые сделают деоккупацию Крыма общим делом.

Делом, в котором кроме справедливости (которая нам крайне важна), есть еще профит (который партнерам точно не помешает).

В конце концов, нам самим, без инвестиций цивилизованного мира восстановить экономическую инфраструктуру полуострова после "крепкого хозяйственника" Путина будет невозможно. А восстановить – этого Украине мало.

Необходимо реализовать крымский потенциал и занять достойное место в Черноморском пространстве. Без денег Мира, а главное технологий – это не возможно.

Уверен, что такой Генеральный План вызвал бы интерес у крупных компаний с горизонтом планирования не в месяцах, а в десятилетиях.

К примеру, компании из США, Турции, Нидерланд, Германии, Австрии, Японии, Китая, ОАЭ очень интересовались долгосрочными инвестициям в перечисленные сферы Крыма.

Соотвествующие меморандумы и даже контракты с такими компаниями из цивилизованного мира будут иметь эффект больший, чем санкции. Присоединение к украинскому плану в отношении Крыма – расшатает путинскую парадигму о "закрытом крымском вопросе".

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Украинский Крым должен стать драйвером экономического развития в Черноморье. Позорная, пещерная, дикарская перспектива "непотопляемого авианосца" останется в истории как урок путинской эпохи.