Вопрос Крыма: Зеленский заговорил об изменениях в Конституцию

Представители общественности крымских татар, известные деятели и политики из Крыма, ученые и другие специалисты образовали отдельную группу, которая будет заниматься вопросами Крыма. Речь идет о наработке возможных изменений в Конституцию.

Встречу с представителями этой группы Зеленский провел уже не впервые. Об этом президент сообщил на своей пресс-конференции, пишет "Интерфакс-Украина".

Подробнее Год президентства Зеленского: видео пресс-конференции президента

На недавней встрече несколько дней назад на Банковой ее участники приняли решение создать отдельную рабочую группу. В нее входят в частности лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, нардеп от "Европейской солидарности" Ахтем Чийгоз и другие представители Меджлиса.

Предметом разговоров этой группы стали в частности наработки изменений в Конституцию из-за Крыма.

Она (отдельная специализированная группа – 24 канал) нарабатывает изменения в законодательство Украины, какие могут быть изменения в Конституцию Украины, каким образом мы поддерживаем то население, так как многие программы уже внедрены,

– сказал Зеленский.

Вопрос Крыма на переговорах

Между тем Зеленский подчеркнул, что простых переговорных площадок относительно аннексии Крыма Россией уже стало мало. Президент отметил, что Украина договаривается о ситуации по Крыму с международными партнерами. "И США, и Канада, и большинство стран ЕС, включая Германию, Францию, всегда поднимают этот вопрос, все они понимают, и публично заявляют о санкциях политикам.

Зеленский отметил, что в частности госсекретарь США Майк Помпео пообещал, что санкции от Америки не будут сняты, пока Крым не вернется в состав Украины.

Квартиры для крымчан

Зашла речь и о жилье для крымчан, которые стали вынужденными переселенцами. Зеленский напомнил, что президент Турции Реджеп Эрдоган готов построить в Херсонской области первые 500 квартир для крымских татар. Также Турция еще до президентства договорилась с Джемилевым построить тысячу квартир для крымских татар, 500 из которых в Киевской области и по 100 – в Херсоне, Львове, Одессе и Днепре.

Анонсировал Зеленский и построение в Киеве большой мечети.

Нашли землю в Киеве. Есть уже проект. Мы ждем проект как раз со стороны крымских татар. Мы это выяснили на последней встрече, будет строительство большой мечети, – добавил Зеленский.