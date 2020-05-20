Питання Криму: Зеленський заговорив про зміни до Конституції

Представники громадськості кримських татар, відомі діячі і політики з Криму, науковці та інші спеціалісти утворили окрему групу, яка займатиметься питаннями Криму. Йдеться про напрацювання можливих змін до Конституції.

Зустріч із представниками цієї групи Зеленський провів уже не вперше. Про це президент повідомив на своїй пресконференції, пише "Інтерфакс-Україна".

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На нещодавній зустірі декілька днів тому на Банковій її учасники схвалили рішення створити окрему робочу групу. До неї входять зокрема лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, нардеп від "Європейської солідарності" Ахтем Чийгоз.

Предметом розмов цієї групи стали зокрема напрацювання змін до Конституції через Крим.

Вона (окрема спеціалізована група – 24 канал) напрацьовує зміни до законодавства України, які можуть бути зміни в Конституцію України, яким чином ми підтримуємо те населення, тому що багато програм вже впроваджені,

– сказав Зеленський.

Питання Криму на переговорах

Тим часом Зеленський підкреслив, що простих переговорних майданчиків щодо анексії Криму Росією вже стало замало. Президент зазначив, що Україна домовляється про ситуацію по Криму з міжнародними партнерами. "І США, і Канада, і більшість країн ЄС, включаючи Німеччину, Францію, завжди піднімають це питання, всі вони розуміють, і публічно про санкції політикам.

Зеленський зазначив, що зокрема держсекретар США Майк Помпео пообіцяв, що санкції від Америки не будуть зняті, поки Крим не повернеться в склад України.

Квартири для кримчан

Зайшла мова і про житло для кримчан, які стали вимушеними переселенцями. Зеленський нагадав, що президент Туреччини Реджеп Ердоган готовий побудувати на Херсонщині перші 500 квартир для кримських татар. Також Туреччина ще до його президентства домовилася з Джемілєвим побудувати тисячу квартир для кримських татар, 500 з яких в Київській області і по 100 – в Херсоні, Львові, Одесі та Дніпрі.

Анонсував Зеленський і побудову у Києві великої мечеті.

Знайшли землю в Києві. Є вже проєкт. Ми чекаємо проєкт якраз з боку кримських татар. Ми це з'ясували на останній зустрічі, буде будівництво великої мечеті, – додав Зеленський.