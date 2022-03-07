Об этом советник главы Офиса Президента заявил в эфире 24 канала. В то же время российским оккупантам не стоит привлекать к войне так называемую армию Приднестровья, ведь они абсолютно небоеспособны.

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По словам Арестовича, украинцам можно не бояться ни направления в Винницу, ни направления в Одессу. Если даже оккупанты на это пойдут, то им "будет горе" сразу на месте.

Я думаю, что вопрос Приднестровья решится сразу после окончания войны, потому что этот "гнойник" никто не будет терпеть больше,

– подчеркнул советник главы ОПУ.

Арестович рассказал о возможных действиях оккупантов в Украине: смотрите видео

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