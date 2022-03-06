Опровержение Молдовы
"Министерство Обороны Республики Молдова категорически отрицает факт запуска ракет по территории Украины из Приднестровья", – говорится в сообщении.
Это важно В результате ракетных обстрелов Винницкой области есть погибшие
Россия обстреляла Винницу
Российские войска 6 марта обстреляли аэропорт и военный объект под Винницей. Враг выпустил 8 ракет.
Сообщалось, что удары были нанесены с территории оккупированного Приднестровья. В результате вражеских ударов есть жертвы, однако точное количество пока неизвестно.
Обстрел Винницы прокомментировал Президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства сообщил, что аэропорт в Виннице полностью разрушен.
Смотрите также: Спасатели разбирают завалы Винницкого аэропорта: ужасные кадры разрушений
Кроме того, Зеленский в очередной раз призвал Запад закрыть небо над Украиной.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!