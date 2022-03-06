Опровержение Молдовы

"Министерство Обороны Республики Молдова категорически отрицает факт запуска ракет по территории Украины из Приднестровья", – говорится в сообщении.

Это важно В результате ракетных обстрелов Винницкой области есть погибшие

Россия обстреляла Винницу

Российские войска 6 марта обстреляли аэропорт и военный объект под Винницей. Враг выпустил 8 ракет.

Сообщалось, что удары были нанесены с территории оккупированного Приднестровья. В результате вражеских ударов есть жертвы, однако точное количество пока неизвестно.

Обстрел Винницы прокомментировал Президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства сообщил, что аэропорт в Виннице полностью разрушен.

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Кроме того, Зеленский в очередной раз призвал Запад закрыть небо над Украиной.

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