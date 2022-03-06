Спростування Молдови
"Міністерство оборони Республіки Молдова категорично заперечує факт запуску ракет по території України з Придністров'я", – йдеться у повідомленні.
Це важливо Внаслідок ракетного обстрілу Вінниччини є загиблі
Росія обстріляла Вінницю
Російські війська 6 березня обстріляли аеропорт та військовий об'єкт під Вінницею. Ворог випустив 8 ракет.
Повідомлялося, що удари були завдані з території окупованого Придністров'я. Унаслідок атаки ворога є жертви, однак точна кількість наразі невідома.
Обстріл Вінниці прокоментував Президент України Володимир Зеленський. Глава держави повідомив, що аеропорт міста повністю зруйнований.
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Окрім того, Зеленський вкотре закликав Захід закрити небо над Україною.
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