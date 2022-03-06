"Мы повторяем каждый день: закройте небо над Украиной, закройте для всех российских ракет, для российской боевой авиации. Сделайте гуманитарную воздушную зону", – призвал Зеленский в своем видеообращении.

Важно Они готовятся бомбардировать Одессу, это будет историческое преступление, – Зеленский

"Мы люди, и это ваш гуманитарный долг защищать нас, защищать людей. И вы это можете. Если вы этого не сделаете, если вы не дадите нам хотя бы самолеты, чтобы мы могли сами себя защитить, то можно сделать только один вывод: вы также хотите, чтобы нас очень медленно убивали. Это ответственность также и политиков мира, западных лидеров, с сегодняшнего дня и навсегда", – заявил президент.

Как известно, 6 марта российские оккупанты уничтожили аэропорт в Виннице. По аэродрому выпустили 8 ракет.

Зеленский призвал закрыть небо над Украиной: видео

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