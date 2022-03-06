Количество погибших – неизвестно

Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов показал последствия обстрелов села Гавришевка, где работают спасатели.

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Борзов сообщил, что из-за обстрелов россиян есть погибшие. Вместе с тем глава Винницкой ОВА не уточняет количество погибших.

Смотрите видео последствий обстрела россиян в Винницкой области

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