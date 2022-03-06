Количество погибших – неизвестно
Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов показал последствия обстрелов села Гавришевка, где работают спасатели.
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Борзов сообщил, что из-за обстрелов россиян есть погибшие. Вместе с тем глава Винницкой ОВА не уточняет количество погибших.
Смотрите видео последствий обстрела россиян в Винницкой области
Оккупанты обстреляли аэропорт и военный объект под Винницей
- Днем 6 марта российские войска произвели обстрел аэропорта и военного объекта под Винницей. Военная база на реконструкции, потому никакой техники там нет.
- Сообщается, что враг выпустил 8 ракет. Их выпустили с территории оккупированного Приднестровья.
- Обстрел прокомментировал президент Владимир Зеленский. Он заявил, что аэропорт полностью разрушен. Также Зеленский в очередной раз призвал закрыть небо над Украиной.
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