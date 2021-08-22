Об этом президент сообщил в интервью на одном из украинских телеканалов. Зеленский отметил, что у него есть большое желание вернуть оккупированные территории Украине.

К теме Армия должна готовиться к освобождению оккупированных территорий, – главнокомандующий ВСУ

Не объединившись – завершить войну нельзя, – Зеленский

К сожалению, это не решается в Верховной Раде Украины. Если бы это можно было, мы бы давно уже проголосовали, и уверен, что в этой теме болезненной, кровавой, парламент объединился бы. Но это также пример того, что завершить войну не объединившись – невозможно,

– заявил глава государства.

Войну на Донбассе Зеленский обсудил с Меркель

Отметим, что вопрос войны на Донбассе и агрессии России Владимир Зеленский поднял во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель. После переговоров глава государства заверил, что путь к решению ситуации – соблюдение договоренностей "нормандской четверки" и сотрудничество на основе кластеров.

Важно Это будет война, – Зеленский о реформировании Конституционного суда

Канцлер согласилась, что переговоры в нормандском формате не идут вперед, а в минских договоренностях есть структурные ошибки.