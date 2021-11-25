Всего на пресс-конференции будут находиться представители 30 всеукраинских и международных СМИ. Вопросов к президенту будет всего 30. Артем Овдиенко просит помочь с выбором вопроса, который действительно волнует украинцев больше всего.
Обратите внимание Экватор президентского срока: Зеленский собирает пресс-марафон
Журналист и ведущий 24 канала призвал украинцев в комментариях к видео на ютубе или в фейсбуке написать, чтобы они хотели спросить у Владимира Зеленского больше всего.
Артем Овдиенко пообещал обратить внимание на все комментарии. В то же время те, которые больше всего будут повторяться, возьмет на вооружение к пресс-марафону, который состоится в пятницу, 26 ноября.
Овдиенко попросил выбрать самый важный вопрос к президенту: смотрите видео
Зеленский собирает пресс-марафон: коротко
- В Офисе Президента 25 ноября сообщили о предстоящей встрече Владимира Зеленского с журналистами, на которую пригласили журналистов из 30 СМИ.
- В то же время количество присутствующих на мероприятии ограничили, учитывая ситуацию с COVID-19 в Украине, а также из опыта предыдущих пресс-марафонов.
- Пресс-марафон начнется 26 ноября в 12:00 и продлится до 15:00.
- С президентом будут говорить, в частности, о проведении реформ в Украине, ситуации на Востоке и достижении мира.