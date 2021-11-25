Всего на пресс-конференции будут находиться представители 30 всеукраинских и международных СМИ. Вопросов к президенту будет всего 30. Артем Овдиенко просит помочь с выбором вопроса, который действительно волнует украинцев больше всего.

Обратите внимание Экватор президентского срока: Зеленский собирает пресс-марафон

Журналист и ведущий 24 канала призвал украинцев в комментариях к видео на ютубе или в фейсбуке написать, чтобы они хотели спросить у Владимира Зеленского больше всего.

Артем Овдиенко пообещал обратить внимание на все комментарии. В то же время те, которые больше всего будут повторяться, возьмет на вооружение к пресс-марафону, который состоится в пятницу, 26 ноября.

Овдиенко попросил выбрать самый важный вопрос к президенту: смотрите видео

Зеленский собирает пресс-марафон: коротко