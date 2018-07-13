Вопрос нравственности, – хорватский доброволец рассказал, почему воюет на Донбассе

На прошлой неделе в Украине и мире много говорили о хорватах. Маленькая балканская страна с населением в 4 миллиона оказалась в центре внимания после того, как хорватские футболисты проскандировали "Слава Украине" на чемпионате мира по футболу.

Домагой Вида извинился перед россиянами, но его соотечественники не скрывают своих проукраинских настроений.

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Хорват Денис Шелер уже четыре года воюет на стороне Украины. Еще в 90-х он был участником операции по освобождению захваченных сепаратистами районов Хорватии. Теперь использует военный опыт, чтобы отстаивать целостность Украины.

Хорватия – маленькая страна, но она среди тех стран, которые помогают Украине. Не хочу сказать, что хорваты ненавидят русских. Это просто для хорватов вопросы нравственности,

– пояснил хорватский доброволец полка "Азов" Денис Шелез.

По его словам, во время войны в Хорватии национальные вопросы и экономические тесно переплетались. Но в самых хорватов никогда не было недоразумений, когда речь шла об освобождении собственных территорий или развитии армии.

Этого я в Украине не вижу,

– отметил Шелез.

Почетный консул Украины в Хорватии Ивица Пирич начал программу реабилитации для детей военных. О боли и страданиях он знает по собственному опыту, ведь когда бомбили Хорватию – ему было 12.

Почетный консул Украины в Хорватии Ивица Пирич

Корни симпатии хорватов в украинцам следует искать в 90-х, когда хорваты боролись против сербов за свою независимость. К слову, Украина одной из первых признала государственную независимость Хорватии, поэтому симпатии вполне взаимны.

Люди в Хорватии преимущественно проукраинские. И не только из-за роли хорватов в российско-украинской войне. А и потому, что в Хорватии проживает немало этнических украинцев,

– пояснила аналитик Центра исследования проблем гражданского общества Мария Кучеренко.

История противостояния Украины с Россией сейчас для хорватов напоминает их борьбу против сербов. Поэтому между этими двумя странами и народами не может быть ничего, кроме понимания и сотрудничества.