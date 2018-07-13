Питання моральності, – хорватський доброволець розповів, чому воює на Донбасі

Минулого тижня в Україні та світі багато говорили про хорватів. Маленька балканська країна з населенням у 4 мільйони опинилася у центрі уваги після того, як хорватські футболісти проскандували "Слава Україні" на чемпіонаті світу з футболу.

Домагой Віда вибачився перед росіянами, але його співвітчизники не приховують своїх проукраїнських настроїв.

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Хорват Денис Шелер вже чотири роки воює на боці України. Ще у 90-х він був учасником операції по звільненню захоплених сепаратистами районів Хорватії. Тепер використовує військовий досвід, щоб відстоювати цілісність України.

Хорватія – маленька країна, але вона серед тих країн, які допомагають Україні. Не хочу сказати, що хорвати ненавидять росіян. Це просто для хорватів питання моральності,

– пояснив хорватський доброволець полку "Азов" Денис Шелез.

За його словами, під час війни у Хорватії національні питання і економічні тісно переплітались. Але у самих хорватів ніколи не було непорозумінь, коли йшлося про звільнення власних територій чи розбудову армії.

Цього я в Україні не бачу,

– зазначив Шелез.

Почесний консул України в Хорватії Івіца Піріч започаткував програму реабілітації для дітей військових. Про біль і страждання він знає з власного досвіду, адже коли бомбардували Хорватію – йому було 12.



Почесний консул України в Хорватії Івіца Піріч

Коріння симпатії хорватів до українців слід шукати в 90-х, коли хорвати боролися проти сербів за свою незалежність. До слова, Україна однією з перших визнала державну незалежність Хорватії, тож симпатії цілком взаємні.

Люди у Хорватії переважно проукраїнські. І не лише через роль хорватів у російсько-українській війні. А й через те, що у Хорватії мешкає чимало етнічних українців, – пояснила аналітик Центру дослідження проблем громадянського суспільства Марія Кучеренко.

Історія протистояння України з Росією зараз для хорватів нагадує їх боротьбу проти сербів. Тож між цими двома країнами та народами не може бути нічого іншого, крім порозуміння та співпраці.