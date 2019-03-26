Вопрос снятия санкций с завода в Приднестровье должна рассмотреть следственная комиссия ВР

Решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о новых антироссийских санкциях, согласно которому санкции были сняты, в частности, с "Молдавского металлургического завода", расположенного в непризнанном Приднестровье, должна рассмотреть следственная комиссия Верховной Рады.

Об этом сообщает телеканал ICTV в программе "Факти Тижня, 100 хвилин з Оксаною Соколовою".

Как сообщает телеканал, "Молдавский металлургический завод" контролируется близким к Путину олигархом Алишером Усмановым. А само предприятие едва ли не самое большое в непризнанном Приднестровье.

"Наши военнопленные находятся в российских казематах, наши люди умирают от военной агрессии на востоке Украины, Крым остается оккупированным. И сделать вид, что этого не было, проехали, исключили из списка и начали с ними нормально сотрудничать, ну мы как государство не можем себе позволить. Нет, во-первых, по вопросам морали, нет, во-вторых, по дипломатии", – заявил народный депутат.

"Весь мир по нашему требованию санкции не просто держит, а их углубляет, но недопустима ситуация, при которой Украина демонстрирует, что именно мы готовы какие-то предприятия снимать с санкционного списка, будто у нас происходит какое-то улучшение в отношениях с Россией. Отнюдь", – заявил Емец.

Как сообщалось ранее, по словам председателя комитета ВРУ по промышленной политике Виктора Галасюка, снятие санкций с данного завода – "это чистая провокация против украинской промышленности, против украинской экономики и против каждого гражданина".