Питання зняття санкцій із заводу в Придністров'ї має розглянути слідча комісія ВР, – Ємець

Рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо нових антиросійських санкції, згідно з яким санкції було знято, зокрема, з "Молдавського металургійного заводу", розташованого в невизнаному Придністров'ї, має розглянути слідча комісія Верховної Ради.

По це повідомляє телеканал ICTV в програмі "Факти Тижня, 100 хвилин з Оксаною Соколовою".

Як повідомляє телеканал, "Молдавський металургійний завод" перебуває під контролем близького до Путіна олігарха Алішера Усманова. А саме підприємство є чи не найбільшим у невизнаному Придністров'ї.

"Наші військовополонені перебувають у російських казематах, наші люди вмирають від військової агресії на сході України, Крим досі окупований. І вдати вигляд, що цього не було, проїхали, виключили зі списку і почали з ними нормально співпрацювати, ну ми як держава не можемо собі дозволити. Ні, по-перше, з питань моралі, ні, по-друге, через дипломатію", – заявив народний депутат.

"Весь світ на нашу вимогу санкції не просто тримає, а їх поглиблює, але неприпустима ситуація, за якої Україна демонструє, що саме ми готові якісь підприємства знімати із санкційного списку, ніби в нас відбувається якесь поліпшення у відносинах з Росією. Аж ніяк", – заявив Ємець.

Як повідомлялося раніше, за словами голови комітету ВРУ з питань промислової політики Віктора Галасюка, зняття санкцій з цього заводу – "це чиста провокація проти української промисловості, проти української економіки і проти кожного громадянина".